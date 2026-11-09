Συνάντηση Τραμπ με Θάνι σήμερα στον Λευκό Οίκο

Με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τιςδιπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται το επίσημο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών. ΤοΚατάρ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, λειτουργώντας ως ένας από τους διαμεσολαβητές για την επίτευξη συμφωνίας.

Στο μεταξύ, προγραμματισμένη είναι και συνάντηση του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, με τον επικεφαλής της καταριανής κυβέρνησης, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είπε νωρίτερα χθες ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο και δεν βλέπει πιθανότητες επιτυχίας σύντομα, προτού αναχωρήσει από τη Φλόριντα για την σύνοδο με τους ομολόγους του της G7 στο Παρίσι. Επέμεινε ότι ο κ. Τραμπ θέλει διπλωματική λύση αλλά οι απαιτήσεις της Τεχεράνης είναι «απαράδεκτες», «εξωφρενικές» και «γελοίες».

Νωρίτερα χθες, ο κ. Τραμπ είπε στο CNN πως είναι «πολύ απίθανο» να διατάξει νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν αν σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και κλειστεί «ισχυρή» συμφωνία, κατ’ αυτόν, ωστόσο προειδοποίησε πως η Ουάσιγκτον θα έβαζε στο στόχαστρο νέες υποδομές, ανάμεσά τους γέφυρες, αν οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν.

Ωστόσο, οι δηλώσεις τόσο του κ. Τραμπ όσο και του κ. Ρούμπιο μοιάζουν να βρίσκονται σε διαμετρική αντίθεση με αυτές που έκανε επίσης χθες ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτσί.

Ο κ. Αραγτσί είπε λίγη ώρα νωρίτερα πως οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις έχουν σταματήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, την περασμένη Τρίτη.

«Εδώ και μερικές ημέρες, δεν γίνονται μετακινήσεις» και συναντήσεις με μεσολαβητές, σημείωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, μετά το «σοκ που προκάλεσαν οι εκλογές στις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο».

«Θα χρειαστεί ορισμένος καιρός ώστε η ατμόσφαιρα να είναι ευνοϊκή για μετακινήσεις των μεσολαβητών. Πρέπει να κάνουμε υπομονή», πρόσθεσε.

Οι επαφές είχαν ενταθεί πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Μετά τη βαριά ήττα που υπέστη η παράταξή του, οι ρεπουμπλικάνοι, στην αναμέτρηση αυτή, ο κ. Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου συνέβαλε, εν μέρει, στο αποτέλεσμα αυτό.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP