Συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν σήμερα στον Λευκό Οίκο

Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου ομόλογού του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη (25/9) στην Ουάσιγκτον.

Πρόκειται για μια συνάντηση, που αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τον πρόεδρο της Τουρκίας, προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο χωρών, μετά από πολλά χρόνια. Οι σχέσεις του Ερντογάν με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν -ήδη από την προηγούμενη θητεία Τραμπ- δύσκολες για την Τουρκία. Τώρα ο Τούρκος Πρόεδρος, πιστεύει ότι θα κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τις διμερείς σχέσεις, ζητήματα εμπορίου και άμυνας, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σε δήλωσή του ο Ερντογάν στο TRT News χθές ανέφερε: «(Οι συναντήσεις μας) πήγαν καλά. Από εδώ θα πάμε στην Ουάσινγκτον. Αύριο θα έχουμε μια λεπτομερή συνάντηση με τον Τραμπ».