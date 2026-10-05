Συνάντηση του ΥΜΑΘ με τον Γερμανό πρέσβη στην Ελλάδα και την πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα Αντρέας Κιντλ και την Γενική Πρόξενο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη Μόνικα Φρανκ είχε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας- Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας σήμερα, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 στο ΥΜΑΘ- Διοικητήριο Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ελληνογερμανικές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι θετικές προοπτικές που διαμορφώνονται για την προσέλκυση και ενίσχυση γερμανικών επενδύσεων στην περιοχή, μέσα από την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Βόρειας Ελλάδας.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε την σημασία της ενίσχυσης των ελληνογερμανικών σχέσεων με επίκεντρο την συνεργασία, τις επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ως πεδίο οικονομικής συνεργασίας και επενδυτικών πρωτοβουλιών.