Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. για τον θεσμικό ρόλο και τη διεθνή της δράση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), Γιάννη Πάιδα, ο οποίος τον ενημέρωσε για τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής, καθώς και για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επίσης αναφορά στην ανάληψη, το 2025, της Προεδρίας της Διεθνούς Ένωσης Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών (AICESIS) από την Ο.Κ.Ε. Η Ένωση αριθμεί περισσότερα από 70 μέλη από χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας της Ο.Κ.Ε., Απόστολος Ξυράφης, και η υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Μάρθα Θεοδώρου.