Συνάντηση του Δένδια με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Κατάρ

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κατάρ, συναντήθηκε, την Τετάρτη (15/07), με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις του Κατάρ Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Al Thani.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και την ειρήνη».

«Επίσης», πρόσθεσε, «αξιολογήσαμε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ενδυνάμωση των διμερών μας αμυντικών σχέσεων, από την προηγούμενη συνάντησή μας τον Απρίλιο».