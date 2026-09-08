Συνάντηση των Γραμματέων των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, στη ΔΕΘ

Συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, στο Περίπτερο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην 90ή ΔΕΘ, πραγματοποίησαν οι επτά Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ψηφιακή μεταρρύθμιση και η πρόοδος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των υπηρεσιών τους στην εφαρμογή της, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, ώστε το κράτος συνολικά να γίνει πιο φιλικό στον πολίτη.

Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η κοινή ιστοσελίδα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 7ad.gov.gr , για την οποία υπάρχει η πρόθεση με την αρωγή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να αναβαθμιστεί και να μετουσιωθεί σε μια ψηφιακή πύλη, ένα κοινό portal που θα περιέχει αλληλεπιδραστικές και διαδραστικές υπηρεσίες με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η μετεξέλιξη του ιστότοπου 7ad.gov.gr σε portal αποσκοπεί στην τυποποίηση των διαδικασιών σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αποτελώντας χώρο αξιοποίησης και ανταλλαγής των καλών πρακτικών που έχουν αναπτύξει. Όπως επισήμανε ο κ. Παπαστεργίου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του 7ad.gov.gr , καλώντας τους Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να προτεραιοποιήσουν τις ανάγκες τους και να καταθέσουν κοινή πρόταση προς υλοποίηση.

Η ιστοσελίδα 7ad.gov.gr καθώς και οι ψηφιακές καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελούν έργα που έχουν υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου «in house», δηλαδή από τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που διαθέτουν υψηλής κατάρτισης προσωπικό, στο πλαίσιο της περιστολής των δαπανών.

Ο Υπουργός μάλιστα αναφέρθηκε και στο βραβείο που πρόκειται να απονεμηθεί στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στα βραβεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προσέφεραν στον Υπουργό ως αναμνηστικό ενθύμιο ένα διαδραστικό μπρελόκ το οποίο περιλαμβάνει qr code μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και να ενημερώνεται για τα έργα, τις δράσεις και τα τελευταία νέα τους.