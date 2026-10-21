Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αθηνάς Αηδονά με τον ΥΜΑΘ Κωνσταντίνο Γκιουλέκα

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, είχε σήμερα η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Περιφερειάρχη, στο Κτίριο Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη δυτική Θεσσαλονίκη, συζητήθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και στην ενίσχυση κρίσιμων υποδομών στην Κεντρική Μακεδονία.

Η κ. Αηδονά παρουσίασε στον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα την πρόοδο σημαντικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες, ενώ τον ενημέρωσε και για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων μέσω του ΕΣΠΑ, οι οποίοι κατευθύνονται σε κρίσιμους τομείς, μεταξύ των οποίων η σχολική στέγη.

«Με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση για την ανάπτυξη και τις προοπτικές της περιοχής μας. Θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια, γιατί από την πρώτη στιγμή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αγκάλιασε την πρωτοβουλία που αναλάβαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέα Μακεδονίας και Θράκης για τη βαλκανική περιοδεία εξωστρέφειας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε δυναμικό ‘παρών’ σε αυτή την προσπάθεια, με τη συμμετοχή τόσο της ίδιας της Περιφερειάρχη όσο και Αντιπεριφερειαρχών στις αποστολές μας», ανέφερε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Πάνω από 35 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 70 επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αποτελέσματα της συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέα Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου.

Όπως επεσήμανε η Περιφερειάρχης, με τη συνεργασία των δύο φορέων έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και οι πληρωμές σε περισσότερες από 70 επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, με αποτέλεσμα να διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ.

«Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και στην ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Κεντρική Μακεδονία», σημείωσε η κ. Αηδονά.

Πρόσθετη χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ για σχολικές υποδομές

Παράλληλα, η κ. Αηδονά ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότησης για τη σχολική στέγη, ενημερώνοντας τον κ. Γκιουλέκα ότι η Περιφέρεια εξασφάλισε επιπλέον 60 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ για την κατασκευή νέων σχολείων και την αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών εγκαταστάσεων.

«Μετά την πρώτη πρόσκληση χρηματοδότησης, μέσω της οποίας διασφαλίστηκαν πόροι άνω των 75 εκατ. ευρώ για την κατασκευή 21 νέων σχολείων, η Περιφέρεια προχώρησε σε νέα αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές υποδομές. Με την εξασφάλιση των πρόσθετων πόρων, η συνολική χρηματοδότηση για τις παρεμβάσεις στη σχολική στέγη υπερβαίνει πλέον τα 135 εκατ. ευρώ», υπογράμμισε η Περιφερειάρχης.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα σχολεία: 1. Αντισεισμική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, 2. Κατασκευή του 7ου Γυμνασίου και του 4ου Λυκείου Ευόσμου, 3. Κατασκευή Ειδικού Σχολείου στον Δήμο Θέρμης, 4. Κατασκευή Ειδικού Σχολείου στην Αλεξάνδρεια, 5. Κατασκευή του 1ου Γενικού Λυκείου Θερμαϊκού.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η χρηματοδότηση έργων, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται τόσο με την ποιότητα όσο και με την επάρκεια του πόσιμου νερού σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η κ. Αηδονά έκανε γνωστό ότι στον τομέα αυτό έχουν εξασφαλιστεί πρόσθετοι πόροι ύψους 30 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ.