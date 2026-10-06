Συναντηση της ΕΑΥΘ με την Α. Νέστορα

Τα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε η δικηγόρος και πολιτεύτρια, κ. Αφροδίτη Νέστορα, όπου συναντήθηκε με τα μέλη του Προεδρείου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης, στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης που δέχθηκε η οικογένειά της, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τη δολοφονία της μητέρας της.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η κ. Νέστορα εξέφρασε τις θερμές και ειλικρινείς της ευχαριστίες προς το αστυνομικό προσωπικό και τις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Όπως υπογραμμίστηκε, η άμεση ανταπόκριση, η συμπαράσταση και ο υψηλός επαγγελματισμός των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. ήταν καθοριστικά για τη γρήγορη εξιχνίαση της υπόθεσης και τη σύλληψη των υπαιτίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΑΥΘ:

«Ο Ως Προεδρείο εκφράσαμε από την πρώτη στιγμή την αμέριστη συμπαράστασή μας, καθώς και την ιδιαίτερη ευαισθησία μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν μπορούμε, άλλωστε, να ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια δεκάδες αστυνομικοί είχαν στοχοποιηθεί, ενώ εμπρηστικοί μηχανισμοί είχαν τοποθετηθεί στις οικίες τους, με το σύνολο των πολιτικών κομμάτων να κλείνει κυριολεκτικά τα μάτια και να μην ασχολείται με ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Παράλληλα, τονίσαμε την στρέβλωση που επικρατούσε τόσα χρόνια σχετικά με τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, όπου άπαντες αντιμετώπιζαν τις συγκεκριμένες ενέργειες ως απλές «εκφοβιστικές ενέργειες», ενώ εμείς ως Ένωση, όλα αυτά τα χρόνια φωνάζαμε ότι αποτελούν τρομοκρατικές ενέργειεςκαι ως τέτοιες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, επίσης, όλα τα ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό, με το Προεδρείο να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατεί στους κόλπους των αστυνομικών της Γ.Α.Δ.Θ για την κατάσταση που επικρατεί και για τα αμέτρητα προβλήματα που ταλανίζουν το αστυνομικό προσωπικό και αναζητούν λύσεις.

Κυρία ζητήματα που τέθηκαν ήταν :

– Η θεσμική και εξοπλιστική θωράκιση των αστυνομικών με σύγχρονα μέσα

– Οικιστικό πρόγραμμα για τους αστυνομικούς, καθώς και ένταξή τους στους

δικαιούχους δεύτερου ενοικίου

– Επίδομα δυσμενούς διαβίωσης

– Αυστηροποίηση των ποινών για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών

Παράλληλα, παραδώσαμε στην κ. Νέστορα τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε από κοινού με άλλες δώδεκα Ενώσεις, με αντικείμενο τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα το αστυνομικό προσωπικό.

Από την πλευρά της, η κ. Νέστορα εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς το αστυνομικό προσωπικό που, όπως ανέφερε, λειτούργησε άκρως επαγγελματικά προχωρώντας στην άμεση σύλληψη των δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης που δέχθηκε, ενώ δεσμεύθηκε στην προώθηση και διεκδίκηση της υλοποίησης των αιτημάτων μας.

Ως Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε θεσμικές συναντήσεις με όλους όσους μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων του αστυνομικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων με τους οποίους δεν είχαμε πραγματοποιήσει αντίστοιχες συναντήσεις στο παρελθόν.»