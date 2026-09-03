Συνάντηση της Δημάρχου Λαγκαδά με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, είχε χθες στο Δημαρχείο Λαγκαδά η Δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η πορεία υλοποίησης του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου, καθώς και μια σειρά από διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής για την ψηφιακή συνδεσιμότητα του Λαγκαδά και ιδίως των απομακρυσμένων οικισμών του.

«Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά του Δήμου Λαγκαδά. Για έναν δήμο σαν τον δικό μας, αυτό δεν είναι ζήτημα τεχνολογίας· είναι ζήτημα ισότητας. Όταν μιλάμε για δεκάδες οικισμούς, πολλούς από αυτούς απομακρυσμένους και δυσπρόσιτους, η πρόσβαση στο δίκτυο είναι εκείνη που κρίνει αν ο κάτοικος του τελευταίου χωριού μας θα έχει τις ίδιες δυνατότητες με τον κάτοικο του αστικού κέντρου. Αυτό θέσαμε σήμερα στον Υπουργό, με συγκεκριμένα αιτήματα και συγκεκριμένα έργα, και σε αυτό βρήκαμε ουσιαστική ανταπόκριση», δήλωσε η κ. Ανδρεάδου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Ο Υπουργός εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Λαγκαδά, οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τη συμβασιοποίηση του έργου να επίκειται. Όπως τόνισε, πρόκειται για εξέλιξη με διπλό όφελος – τόσο για τους πολίτες όσο και για τις ίδιες τις υπηρεσίες του Δήμου, που σύντομα θα έχουν στη διάθεσή τους ψηφιακά εργαλεία ικανά να διευκολύνουν ουσιαστικά την καθημερινότητά τους και να επιταχύνουν την εξυπηρέτηση.

Η Δήμαρχος έθεσε στον Υπουργό το αίτημα ένταξης του Δήμου Λαγκαδά στο πρόγραμμα WiFi4GR, για την ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο με δωρεάν WiFi, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των επισκεπτών του δήμου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διεκδίκηση της επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών έως τον Δήμο Λαγκαδά, με την πλέον σύγχρονη διαθέσιμη τεχνολογία. Η κ. Ανδρεάδου ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι όσο σημαντική είναι η ίδια η ανάπτυξη του δικτύου, άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει: οι αποκαταστάσεις στα σημεία όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκσκαφές οφείλουν να είναι πλήρεις, ώστε να μην κληροδοτηθεί το παραμικρό πρόβλημα στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

Παράλληλα, ζητήθηκε η συνδρομή του Υπουργού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι δυσπρόσιτων οικισμών του Δήμου Λαγκαδά στην κινητή τηλεφωνία και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, την ασφάλεια και την οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρες περιοχές.

Η Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Υπουργό για την επίσκεψη και για τη σταθερή συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τον Δήμο Λαγκαδά, σημειώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να διεκδικεί με επιμονή κάθε έργο που μειώνει τις αποστάσεις -τις πραγματικές και τις ψηφιακές- ανάμεσα στις κοινότητες του δήμου.

Πηγή: Δήμος Λαγκαδά