Συνάντηση Θ. Πλεύρη με τον Πρέσβη των Φιλιππίνων στην Αθήνα για το μεταναστευτικό

Η προώθηση και ολοκλήρωση μίας διμερούς συμφωνίας για τη νόμιμη μετανάστευση, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Φιλιππίνων ήταν το βασικό θέμα της συνάντησης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη με το πρέσβη των Φιλιππίνων στην Ελλάδα, Τζιοβάνι Πάλεκ.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, εξήρε το επίπεδο των οικονομικών μεταναστών από τις Φιλιππίνες, τονίζοντας την εργατικότητα, την αξιοπιστία και την προσαρμοστικότητα που επιδεικνύουν στην ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και συμφώνησαν να συνεχιστεί η στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.