Συνάντηση συντονισμού στη ΝΔ Θεσσαλονίκης

Κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία και την κομματική οργάνωση της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Διοικούσα Επιτροπή με αντικείμενο τον καλύτερο συντονισμό για την επόμενη περίοδο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλης Μπεκίρης και οι συντονιστές Γιάννης Παπαγεωργίου και Έλενα Σώκου, οι οποίοι είχαν συζήτηση με τη διοίκηση της κομματικής οργάνωσης της πόλης.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της Διοικούσας Ζήσης Ιωακειμοβιτς, ο διευθυντής Ανέστης Φίσκας, οι πρόεδροι των ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης Νίκος Πατσεας και Κώστας Παλλας, καθώς και πρόεδροι ΔΗΜΤΟ.

Όπως σημειώνουν όσοι παρακολούθησαν τη συζήτηση, το βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της συνεργασίας κυβέρνησης και κόμματος στη Θεσσαλονίκη και η καλύτερη ανάδειξη των παρεμβάσεων που εξελίσσονται στην πόλη.