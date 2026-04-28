Συνάντηση ΠτΔ με Ράιτ: Στην ατζέντα Κάθετος Διάδρομος και ενεργειακή ασφάλεια

ΟΠρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας συνάντησε τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ στο περιθώριο της Συνόδου των Τριών Θαλασσών στο Ντουμπρόβνικ.

Οι κκ Τασούλας και Wright υπογράμμισαν ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, συζήτησαν για τη συνεργασία Ελλάδος-ΗΠΑ όπως εκδηλώνεται μέσα από την προσπάθεια υλοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου καθώς και για την ιδιαίτερη συμβολή της χώρας μας στους σχεδιασμούς για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Ν. Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.