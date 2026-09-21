Συνάντηση προέδρων στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων σε αυτά του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα ο Μανόλης Βελεγράκης. Ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας έδωσε το «παρών» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και, πριν αρχίσει η συνεδρίαση, είχε συνάντηση στο γραφείο του με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Σπύρο Βούγια.

Οι δύο τους είχαν την ευκαιρία να τα πουν για τα αυτοδιοικητικά και, ασφαλώς, για τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων των δύο μεγαλύτερων δήμων της χώρας. Ο Μανόλης Βελεγράκης, πάντως, δεν έμεινε μόνο στο τετ α τετ με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Αμέσως μετά κατέβηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων και πήρε θέση στα έδρανα των επισκεπτών, για να παρακολουθήσει από κοντά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Β.Ζ.