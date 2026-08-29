Συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν την 1η Σεπτεμβρίου στο Κιργιστάν

Οπρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν την 1η Σεπτεμβρίου στο Μπισκέκ, με τις συνομιλίες τους να αναμένεται να επικεντρωθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη Μαύρη Θάλασσα και στην περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, δήλωσε την Παρασκευή σύμβουλος του Κρεμλίνου, σύμφωνα με την Daily Sabah.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), η οποία θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν.

«Υπάρχουν πολλά ζητήματα προς συζήτηση. Φυσικά, μεταξύ αυτών είναι η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και γενικότερα το ζήτημα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ουσάκοφ στους δημοσιογράφους.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται επίσης να συζητήσουν τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, πρόσθεσε.

Ο Ουσάκοφ ανέφερε ότι ο Πούτιν έχει προγραμματίσει εννέα διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου, επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις προσφέρουν την ευκαιρία στους ηγέτες να πραγματοποιούν απευθείας συνομιλίες.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί στις 31 Αυγούστου με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και την 1η Σεπτεμβρίου με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής του δραστηριότητας στη σύνοδο, αναμένεται επίσης να έχει συναντήσεις με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, τον πρόεδρο του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ, τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, καθώς και με τους ηγέτες του Κιργιστάν, του Τατζικιστάν και της Μογγολίας.