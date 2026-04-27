Συνάντηση Πούτιν – Αραγτσί: «Η Ρωσία θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί στην Αγία Πετρούπολη τη Δευτέρα (27/04), όπως μετέδωσαν διάφορα πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ελπίζει ότι ο ιρανικός λαός θα ξεπεράσει αυτή που περιέγραψε ως «δύσκολη περίοδο» και ότι θα επικρατήσει η ειρήνη. Έκανε γνωστό ότι έλαβε μήνυμα από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζητώντας από τον Αραγτσί να μεταφέρει τις ευχές του για υγεία στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Πρόσθεσε δε, ότι η Ρωσία θα κάνει τα πάντα προς όφελος του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής και ότι προτίθεται να συνεχίσει τις στρατηγικές της σχέσεις με το Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Από την πλευρά του ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι σχέσεις Ρωσίας και Ιράν παραμένουν στρατηγικής συνεργασίας και θα συνεχίζουν να δυναμώνουν ενώ ευχαρίστησε τη Μόσχα και τον Πούτιν για τη στήριξή τους.

Πηγή: Reuters