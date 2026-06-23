Συνάντηση Πλεύρη με Γκιλφόιλ για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό

Συνάντηση με την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Πλεύρης παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο νέο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί αναφορικά με τη μείωση των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης ενημέρωσε επίσης την Αμερικανίδα πρέσβη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Όπως σημείωσε, κρίσιμα ζητήματα αποτελούν η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων, η καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών, η ενίσχυση των επιστροφών και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης των μεταναστευτικών πιέσεων.

Στο τραπέζι βρέθηκαν ακόμη οι διεθνείς εξελίξεις γύρω από το μεταναστευτικό, καθώς και οι αλλαγές που παρατηρούνται στις πολιτικές πολλών κρατών σχετικά με τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το υψηλό επίπεδο συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων μεταναστευτικών προκλήσεων. Στη συνάντηση συμμετείχε και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.