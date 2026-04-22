Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι: Συνεργασία για την καταπολέμηση τελωνειακής και φορολογικής απάτης

Στη πάταξη της φοροδιαφυγής εστίασαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής με την ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι στη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη (22/4).

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του ο κ. Πιερρακάκης, το έργο προχωρά με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, αποτέλεσμα της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιχείρηση «Καλυψώ», η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιστορία επιτυχίας. Σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελεί απτό παράδειγμα ότι η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:

Στη σημερινή μας συνάντηση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Laura Kövesi εστιάσαμε στην πρόοδο του εκσυγχρονισμού των τελωνείων. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, που προχωρά με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, χάρη στην άριστη συνεργασία μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η επιχείρηση «Καλυψώ» αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας, που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η συνεργασία των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αρχών μπορεί να παράξει σπουδαία αποτελέσματα στην καταπολέμηση της τελωνειακής και φορολογικής απάτης.