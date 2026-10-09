Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι στο Λουξεμβούργο

Στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Λουξεμβούργο βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου συναντήθηκε με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προστασία των ευρωπαϊκών πόρων και η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς», υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης.