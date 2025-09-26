Συνάντηση Παπασταύρου με Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στη Νέα Υόρκη συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα μας στο τέλος Οκτωβρίου, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Νωρίτερα, συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι, επίσημος προσκεκλημένος από τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάσκοφ, όπου μίλησε για τις ενισχυμένες σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας, ειδικά ως προς τη διμερή ενεργειακή συνεργασία, στο πλαίσιο του κάθετου άξονα, του FSRU Αλεξανδρούπολης και της προοπτικής του India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC).

Το πρωί συμμετείχε στην κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και το Antenna Group για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Περσικού Κόλπου. Σήμερα αναμένεται να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στα γραφεία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.