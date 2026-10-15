Συνάντηση Παπαστασταύρου με τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ και τον επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ

Για θέματα κοινού ενδιαφέροντος συζήτησαν σήμερα στο πλαίσιο συνάντησής τους στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ και ο προσωρινός επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα Τζόσουα Χακ.

Σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε:

«Σήμερα είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε στην αίθουσα «Στέφανος Μάνος» του Υπουργείου τον Ρεπουμπλικανό Γερουσιαστή της Πολιτείας της Φλόριντα κ. Rick Scott, τον Αναπληρωτή Επικεφαλής της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Joshua Huck και τους συνεργάτες τους, με τους οποίους συζητήσαμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αμοιβαίου οφέλους.

Ανταλλάξαμε απόψεις για τη σημασία της συνεργασίας 3+1 μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ, καθώς και του Κάθετου Διαδρόμου, για τη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα των δύο μεγαλύτερων ενεργειακών εταιρειών των ΗΠΑ -Chevron και ExxonMobil- για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων, για τη ρύθμιση σχετικά με τα data centers που έχει τεθεί από το ΥΠΕΝ σε δημόσια διαβούλευση, για τις προκλήσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και για τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Rick Scott ήταν μεταξύ των πρωτεργατών του «Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act» του 2019, που αποτελεί το θεμέλιο της στρατηγικής συνεργασίας στην περιοχή μας, θεσμοθετώντας τη συμμετοχή των ΗΠΑ στον τριμερή μηχανισμό Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, το σχήμα 3+1.

Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, με την ενέργεια να συνιστά έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες. Συνεχίζουμε μαζί, με έργα και αποτελέσματα, προς όφελος της Πατρίδας μας και των πολιτών της».