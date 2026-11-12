Συνάντηση Νετανιάχου με τον Άιζενκοτ μέσα στη μέρα εν μέσω πληροφοριών για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν

Συνάντηση με αντικείμενο τις διπλωματικές εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας θα πραγματοποιήσουν σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο επικεφαλής του κόμματος Γιάσαρ, Γκάντι Άιζενκοτ, για πρώτη φορά μετά τις εκλογές και την εντολή που πήρε ο δεύτερος για τον σχηματισμό κυβέρνησης κι εν μέσω δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιδιώκει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, παρά τις αντιρρήσεις επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο πολιτικών αντιπάλων, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, παρουσία του στρατιωτικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γκάι Μαρκιζάνο. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ατζέντα των συνομιλιών.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την προσφυγή του Άιζενκοτ στη γενική εισαγγελέα του Ισραήλ, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, από την οποία ζήτησε να παρέμβει ώστε να εξασφαλιστεί η τακτική ενημέρωσή του από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι δικαιούται τη συγκεκριμένη ενημέρωση ως βουλευτής στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει επισήμως επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Το αίτημά του υποβλήθηκε εν μέσω πληροφοριών ότι ο Νετανιάχου εξετάζει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, παρά τις αντιρρήσεις ανώτατων στελεχών του μηχανισμού ασφαλείας.

Ο Άιζενκοτ προειδοποίησε κατά της ανάληψης στρατιωτικών πρωτοβουλιών που δεν υπαγορεύονται από επείγουσα ανάγκη, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να έχουν «καταστροφικές συνέπειες» για την ισραηλινή δημοκρατία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, η αντιπαράθεση εντάθηκε μετά από πληροφορίες για διαφωνία του Νετανιάχου με τον αρχηγό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, σχετικά με ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Το γραφείο του πρωθυπουργού απέρριψε τις επικρίσεις του Άιζενκοτ, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης λαμβάνονται αποκλειστικά με κριτήρια εθνικής ασφάλειας και σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς.