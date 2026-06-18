Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι με φόντο το drone στη Λευκάδα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση, πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο τραπέζι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, αναφερόμενος ειδικά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης και η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.