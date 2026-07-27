Συνάντηση Μητσοτάκη με τον καγκελάριο της Αυστρίας

Στο Σάλτσμπουργκ στρέφεται το ενδιαφέρον, όπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με τον καγκελάριο της Αυστρίας, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές ισορροπίες.

Στο τραπέζι οι διεθνείς εξελίξεις

Οι διευρυμένες συνομιλίες των δύο ηγετών επικεντρώνονται στις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στις επιπτώσεις τους για την Ευρώπη.

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και κοινή άμυνα

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτελεί και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες και τις φιλοδοξίες όλων των κρατών-μελών.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα τονίσει στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει αποτελεσματικότερα την αμυντική της θωράκιση, ακόμη και μέσω κοινών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ή κοινού δανεισμού.

Μεταναστευτικό και διμερείς σχέσεις

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος, καθώς και οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αυστρίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.