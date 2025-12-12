Συνάντηση Μητσοτάκη με την απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο – Η τριμερής στο επίκεντρο

Με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο , Μαρία Άνχελα Χολγκίν συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή (12/12).

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Holguín ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχουρμάν.

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης Άτυπης Διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Μήνυμα προόδου από τους δύο ηγέτες

Σε ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση της πολιτικής ισότητας, όπως αυτή καθορίζεται ρητά στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η κοινή αυτή θέση, που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής τους, αποτελεί υπενθύμιση ότι ο στρατηγικός στόχος παραμένει η επίτευξη μιας συνολικής, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε λεπτομερή απολογισμό των πρωτοβουλιών που είχαν ήδη συμφωνηθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).