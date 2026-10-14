Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες στη Λάρισα: Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε

Με την αντιπροσωπεία αγροτών πριν τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα.

«Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς, έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες οι οποίοι του έθεσαν, μεταξύ άλλων, τα θέματα του κόστους παραγωγής και του αφορολόγητου πετρελαίου και τα ζήτημα ΟΣΔΕ.

Για το πρώτο ζήτημα ο πρωθυπουργός ανέφερε πως στόχος είναι να ξεκινήσει από 1ης Νοεμβρίου στην αντλία, ενώ σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον ΟΣΔΕ, σημείωσε πως είναι πρώτη προτεραιότητα.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στο πλαίσιο της τελετής για την νέα μονάδα και στη συνέχεια αναμένεται να αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.