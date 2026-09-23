Συνάντηση Μητσοτάκη – Κάρνεϊ: Η συνεργασία με τον Καναδά στο επίκεντρο της συνάντησης

Με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη (23/9) στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στο επίκεντρο της συνάντηση των δύο ηγετών βρέθηκαν ζητήματα διμερούς, αλλά και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια, καθώς και στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον αναζητά τρόπους να καταστήσει τον Καναδά «συνδεδεμένο μέλος», σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών.