Συνάντηση μελών της Δ.Ε.Ε.Π ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης

Στις 31 Ιουλίου 2026 , η Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιο Τζήμα, καθώς και με τα μέλη της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ζητήματα ασφάλειας και αστυνόμευσης στη Θεσσαλονίκη, η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και οι πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε σε κοινή δράση ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια, σε συνεργασία με την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Στις βασικές εξόδους της Θεσσαλονίκης διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια σε διερχόμενους οδηγούς, με χρήσιμες συμβουλές για την υπεύθυνη οδήγηση, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ενόψει της αυξημένης θερινής εξόδου.

Η οδική ασφάλεια δεν είναι ένα σύνθημα. Είναι στάση ζωής και ευθύνη όλων μας. Κάθε επιλογή πίσω από το τιμόνι μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή και κάθε ασφαλής επιστροφή στο σπίτι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία.

Η Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, με δράσεις κοινωνικής προσφοράς και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη, την ενημέρωση και την υπευθυνότητα στην τοπική κοινωνία.