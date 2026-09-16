Συνάντηση Μαρινάκη με Γκίλφοϊλ: Οι δεσμοί Ελλάδας και ΗΠΑ είναι στέρεοι και διαρκώς εμβαθύνονται

Συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, με επίκεντρο τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η Αμερικανίδα πρέσβης συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία.

«Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της και εξελίσσεται διαρκώς μέσα από συνεργασίες ουσίας και καίριας σημασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων», τόνισε ο κ. Μαρινάκης σε ανάρτηση που έκανε στα social media.

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Είχα τη χαρά και την τιμή να συναντηθώ σήμερα με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της και εξελίσσεται διαρκώς μέσα από συνεργασίες ουσίας και καίριας σημασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, γίνεται όλο και πιο ισχυρή, με αναβαθμισμένο ρόλο και σταθερές συμμαχίες.

Οι δεσμοί των δύο χωρών είναι στέρεοι και διαρκώς εμβαθύνονται. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, προς όφελος των λαών μας και της ευρύτερης περιοχής».