Συνάντηση Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς, Ζελένσκι την Κυριακή στο Λονδίνο για την Ουκρανία

Την «υποστήριξη στην Ουκρανία» και την «αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας» θα συζητήσουν την Κυριακή (7/6) στο Λονδίνο ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και ο Φρίντριχ Μερτς και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Γερμανός καγκελάριος θα έχουν αρχικά μια συζήτηση μεταξύ τους, πριν υποδεχθούν τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Η συνάντηση αυτή θα επιτρέψει επίσης να γίνει ένας απολογισμός του έργου που έχει γίνει υπέρ μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία και στην ευρωπαϊκή ήπειρο, κυρίως στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία σε ανακοίνωση.

«Η συνάντηση θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό τους στην κοινή μας ατζέντα για τη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας, καθώς η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική αποτυχία και επιμένει ανεπιτυχώς στις γραμμές του μετώπου σε έναν φονικό πόλεμο», τονίζεται στην ανακοίνωση.