Συνάντηση Μ. Χρυσοχοϊδη με Αμερικανούς αξιωματούχους για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας

Συνάντηση με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είχαν σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, με Αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (Department of Homeland Security – DHS).

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί σε κρίσιμους τομείς ασφάλειας, η οποία έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και της παράνομης μετανάστευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση, αναφέρεται χαρακτηριστικά, δόθηκε στην ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών, η οποία πραγματοποιείται σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση, με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής και διασυνοριακής ασφάλειας, την αντιμετώπιση σύγχρονων και σύνθετων απειλών, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών μέσων και πρακτικών.

Από το Υπουργείο σημειώνεται επίσης ότι, παράλληλα, επανεπιβεβαιώθηκε η θετική αποτίμηση του Προγράμματος Κατάργησης Θεωρήσεων (Visa Waiver Program – VWP), το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα διευκόλυνσης των μετακινήσεων των Ελλήνων πολιτών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ασφάλεια των μετακινήσεων μέσω σύγχρονων μηχανισμών ελέγχου και ανταλλαγής πληροφοριών.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπογραμμίζει ότι η ελληνοαμερικανική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας συνιστά στρατηγικό παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και θα συνεχίσει να ενισχύεται με γνώμονα την προστασία των πολιτών και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος.