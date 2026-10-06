Συνάντηση Μ. Χρυσοχοΐδη με υφ. Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της συνεργασίας

Τη στενή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και των διασυνοριακών απειλών, επιβεβαίωσαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Robert Law, κατά τη σημερινή τους συνάντηση στην Αθήνα.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία των δύο αντιπροσωπειών και των στελεχών των αντίστοιχων υπηρεσιών, για την από κοινού αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της ασφάλειας και την επιτυχή ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων του Visa Waiver Program.

Από την πλευρά του ο κ. Law συνεχάρη τον κ. Χρυσοχοΐδη και τη πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στο συγκεκριμένο ζήτημα και έκανε λόγο για success story. Οι δύο αξιωματούχοι συμφώνησαν στη στενότερη συνεργασία για την ενίσχυση της ασφάλειας Ελλάδας και ΗΠΑ και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:

η περαιτέρω επιτάχυνση της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων

η ανάπτυξη πιο στοχευμένων κοινών δραστηριοτήτων κατά των διεθνικών εγκληματικών δικτύων, ιδίως στους τομείς της διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος την οικονομική διάσταση του οργανωμένου εγκλήματος, το ξέπλυμα χρήματος, την αυξανόμενη χρήση νέων τεχνολογιών από εγκληματικές οργανώσεις και της τρομοκρατίας και

η περαιτέρω ενίσχυση των άμεσων επαφών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και του επιχειρησιακού προσωπικού των δύο χωρών.

Τέλος, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας και η αντιμετώπιση της διασυνοριακής εγκληματικής δραστηριότητας. «Η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη με τον υφυπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ να συμπληρώνει «είναι και πολύ όμορφη χώρα».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον Robert Law να παραδίδει στον κ. Χρυσοχοΐδη ευχαριστήρια επιστολή προς την ελληνική πλευρά για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Visa Waiver Program μετά από μακρά συνεργασία των δυο πλευρών.

Στη συνάντηση, παρέστησαν επίσης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο επικεφαλής της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, ο αναπληρωτής Διευθυντής της ΔΑΟΕ, υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο επικεφαλής της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, υποστράτηγος Μιλτιάδης Σιάφης ο επικεφαλής της διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας, ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος, ενώ η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ αποτελείτο από τον αναπληρωτή υπουργό Στρατηγικής Πολιτικής και Σχεδιασμού, John Gountanis, τον βοηθό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας για θέματα Αντιτρομοκρατίας, Nicholas Kikis και όπως και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.