Συνάντηση Μ. Χρυσοχοΐδη με τον εκτελεστικό Διευθυντή της Frontex

Η περαιτέρω ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Frontex, Hans Leijtens, παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου και του γενικού γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτη Στάθη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκε η ενίσχυση του οργανισμού ενόψει της ανασυγκρότησής του, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην ενίσχυση σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και απο τις δύο πλευτές στην ανάγκη ανάπτυξης κοινών επιχειρησιακών δράσεων για την περαιτέρω διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αποτροπή εισόδου παράτυπων μεταναστών, πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ως βασική προτεραιότητα η ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών που συμμετέχουν στις επιχειρησιακές ομάδες της Frontex, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης η διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης, Ταξίαρχος Ζαμπία Γύπαρη, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων, αστυνομικός διευθυντής Ανδρέας Καραγεώργος, υψηλόβαθμα στελέχη της Frontex, καθώς και ο επικεφαλής του Τομέα Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αριστείδης Ψαρράς.