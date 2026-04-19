Συνάντηση Μ. Χρυσοχοΐδη με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων

Ζητήματα που απασχολούν στην παρούσα φάση τους αστυνομικούς στα Χανιά και τα οποία χρήζουν άμεσης διευθέτησης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων το Σάββατο.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η άμεση ενίσχυση του Α.Τ. Αερολιμένα Χανίων με αποσπασμένους ένστολους από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας, καθώς και αντίστοιχη ενίσχυση με τρεις προανακριτικούς υπαλλήλους για το Α.Τ. Χανίων κατά την θερινή περίοδο. Σύμφωνα με την Ένωση, ο Υπουργός δεσμεύτηκε την άμεση εξέταση των αιτημάτων με θετική προοπτική.

Όσον αφορά τη γενικότερη ενίσχυση της Δ.Α. Χανίων κατά την θερινή περίοδο και κατόπιν συνεχών αιτημάτων της Ένωση, ο Υπουργός ανακοίνωσε την οριστική απόφασή του περί ενίσχυσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων κατά την θερινή περίοδο, με 45 αστυνομικούς από άλλες Δ.Α. χώρας, συγκεκριμένα τρεις ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. των 15 αστυνομικών έκαστην για να περιπολούν στο κέντρο καθώς και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων και παράλληλα μια ομάδα Ο.Ε.Π.Τ.Α για περαιτέρω τροχονομική αστυνόμευση σε όποιον δήμο παρατηρούνται ζητήματα προς τροχονομική πρόληψη και καταστολή.

Επίσης ζητήθηκε μια ειδική κλούβα μεταφοράς κρατουμένων (28άρα με κλουβιά) για το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων, με όλες τις δυνατές προτάσεις περί αυτού.

Τέλος, υπενθύμισαν το ηθικό ζήτημα της χορήγησης επιδόματος παραμεθορίου για τον αστυνομικό που υπηρετεί κάθε φορά στον ακριτικό Αστυνομικό Σταθμό Γαύδου.