Συνάντηση Κυρ. Πιερρακάκη με υπουργό Επενδύσεων των ΗΑΕ: Στο επίκεντρο ενέργεια, άμυνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ηπεραιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκε στο επίκεντρο του συνεδρίου Investopia Mediterranean – Athens, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στο Conrad Athens The Ilisian. Κατά τη διάρκεια του πάνελ «Connecting Markets in a Time of Global Change», οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη για γρήγορα αντανακλαστικά μπροστά στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις.

Στρατηγικοί τομείς και γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι η ελληνική πλευρά οφείλει να επιταχύνει τους ρυθμούς της για να συμβαδίσει με τις αλλαγές, άποψη με την οποία συμφώνησε και ο υπουργός Επενδύσεων των ΗΑΕ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Εμιράτων, οι διεθνείς συνθήκες προκαλούν μια συνολική αναδιάταξη των επενδυτικών κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβικό συνεργάτη και βασική γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση κοντά στις εμπορικές οδούς προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Αυτή η θέση επιτρέπει στα ευρωπαϊκά προϊόντα να φτάνουν στα Εμιράτα και, αντίστροφα, στη χώρα μας να λειτουργεί ως δίοδος εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι βασικοί πυλώνες του επενδυτικού ενδιαφέροντος

Το ενδιαφέρον των επενδυτών από τα ΗΑΕ επικεντρώνεται σε κρίσιμους τομείς όπως η τεχνολογία και η καινοτομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την υψηλή τεχνολογία και την άμυνα. Παράλληλα, η ενέργεια και οι κατασκευές παραμένουν στο επίκεντρο των υποδομών, ενώ η υγεία και ο τουρισμός προτάσσονται ως τομείς με υψηλές προοπτικές σύσφιξης των διμερών σχέσεων.

Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και τα εμπόδια

Από την πλευρά του, η ελληνική αντιπροσωπεία επεσήμανε τις αντοχές της εγχώριας οικονομίας, παρά το αυξημένο κόστος δανεισμού, τις ενεργειακές προκλήσεις και τη γεωπολιτική ασταθή συγκυρία. Επισημάνθηκαν η μείωση του δημόσιου χρέους, η επίτευξη δημοσιονομικών πλεονασμάτων, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρουν το ανθρώπινο δυναμικό, το τραπεζικό σύστημα και το Χρηματιστήριο.

Ωστόσο, αναγνωρίστηκε ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που επιβραδύνουν την υλοποίηση των έργων, με κυριότερα τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες περιβαλλοντικές διαδικασίες. Για να ξεπεραστούν αυτά τα προσκόμματα, κρίνεται απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και η ταχύτερη μετεξέλιξη των προθέσεων σε πράξεις.