Συνάντηση Κυρ. Πιερρακάκη με Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Αντόνιο Κόστα και Κριστίν Λαγκάρντ

από Team MyPortal.gr
Στη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου, τέθηκαν κρίσιμα θέματα σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Αντόνιο Κόστα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Κριστίν Λαγκάρντ και ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, τα βασικά σημεία της συζήτησης ήταν:

  • Η παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης της ΕΕ εν μέσω της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στις τιμές της ενέργειας.
  • Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, με στόχο την περαιτέρω σταθεροποίηση και διεύρυνση της θέσης του στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.
  • Η πρόοδος προς τη δημιουργία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, που θεωρείται κρίσιμη για τη διοχέτευση ευρωπαϊκών κεφαλαίων σε καινοτόμες επιχειρήσεις και στρατηγικούς οικονομικούς τομείς.
