Συνάντηση Κυρ.Μητσοτάκη με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Χανς Κλούγκε

Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργόςΚυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του σήμερα Τρίτη (03/03) στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Χανς Κλούγκε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει εξελιχθεί σε πρωτοπόρο ως προς αυτά τα προγράμματα, ενώ-όπως είπε- ήμασταν ουραγοί, ενώ τόνισε ότι είναι πολύ περήφανος και χαρούμενος για όλα τα προγράμματα δημόσιας υγείας και προληπτικής φροντίδας που υλοποιούνται στην Ελλάδα.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ Χανσ Κλούγκε, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση αλλάζει τη γενική αντίληψη για την υγεία στην Ελλάδα και μετασχηματίζει την πολιτική της για την υγεία, από μια πολιτική που -όπως είπε-περιστρεφόταν γύρω από την περίθαλψη των ασθενών μετά την εισαγωγή στα νοσοκομεία, σε μια πολιτική που επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στην προληπτική φροντίδα, στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αλλά και στην αλλαγή τρόπου ζωής, εστιάζει στη δημόσια υγεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η χρησιμότητα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Quality-for-All, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα και είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα. Όπως σημειώθηκε, πρόκειται για εργαλείο που επιτρέπει τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Έγινε, επίσης, ανασκόπηση των πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί την τελευταία εξαετία για την ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, με έμφαση στην βελτίωση των υποδομών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων όπως η εφαρμογή myHealth και ο ηλεκτρονικός προγραμματισμός ραντεβού, τη στροφή προς την πρόληψη μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και προς την πρωτοβάθμια περίθαλψη πριν απαιτηθεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, αλλά και την αυξημένη μέριμνα για την ψυχική υγεία.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ Χανς Κλούγκε στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Χανς Κλούγκε από την πλευρά του εξήρε το έργο της κυβέρνησης και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει πετύχει άλματα στη δημόσια υγεία.

«Καταρχάς, δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω όσα μου λέτε, κ. Πρωθυπουργέ. Τολμώ να το πω, χωρίς διάθεση υπερβολής, ότι γνωρίζω αρκετά καλά το ελληνικό σύστημα υγείας. Ξεκινήσαμε μαζί με τον Υπουργό Γεωργιάδη, αλλά και μαζί σας το 2013, το 2014, όταν ψηφίστηκε, θυμάμαι, ο πρώτος νόμος για την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στην ιστορία. Εσείς προσωπικά, το 2014, εγκρίνατε τους πρώτους 1.000 οικογενειακούς γιατρούς, θεσμοθέτηση του ρόλου τους. Ναι, ήταν η πιο δύσκολη περίοδος. Όπως είπατε, σήμερα η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη γίνεται, γενικά, πρωτοπόρος στην ευρωπαϊκή περιοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γιατί; Επειδή γίνεται διεπιστημονική, με την υιοθέτηση του εθνικού προγράμματος καθολικής πρόληψης» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Όλοι μιλούν γι’ αυτό, αλλά πολύ λίγες χώρες το εφαρμόζουν στην πράξη. Ποιες είναι οι δύο βασικότερες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα, όπως σε πολλές χώρες; Οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος».

Συζητήθηκαν επίσης εκτενώς πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προστασία της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ειδικά σε ό,τι αφορά την έκθεσή τους σε βλαβερό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη.