Συνάντηση Κικίλια με πρέσβη Ισραήλ: Στρατηγικής σημασίας συνεργασία σε ναυτιλία, οικονομία, ασφάλεια

Οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας -Ισραήλ στη ναυτιλία και πιο συγκεριμένα στους τομείς της οικονομίας και της περιφερειακής ασφάλειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με τη νέα Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanay).

Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά για το γεγονός ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ήταν το πρώτο υπουργείο που επισκέφθηκε επισήμως η νέα Πρέσβης μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, υποδεχόμενος την κ. Γιανάι και ευχόμενος καλή επιτυχία στη θητεία της.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε και ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), με τον κ. Κικίλια να αναφέρεται στις δυνατότητες που μπορεί να δημιουργήσει για την ελληνική ναυτιλία και τα λιμάνια της χώρας.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε ισχυρούς τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ βρίσκονται «σε πολύ υψηλό επίπεδο», ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και την οικονομία, τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με τη νέα Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι στις 23 Σεπτεμβρίου, 2026. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αναφερόμενος στον IMEC, έκανε λόγο για ένα «πολύ φιλόδοξο σχέδιο» και έναν νέο εναλλακτικό εμπορικό δρόμο με αφετηρία την Ινδία. «Ευχόμαστε να περάσει από το Ισραήλ, μετά από τα ελληνικά λιμάνια και να φτάσει στην ακτή του Ατλαντικού», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ένας τέτοιος διάδρομος μπορεί να δώσει νέα δυναμική στη ναυτιλία, στη διακίνηση εμπορευμάτων και συνολικά στην οικονομία.

Από την πλευρά της, η κα. Γιανάι στάθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας που δημιουργούνται από τα διαφορετικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, «η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμια δύναμη στη ναυτιλία και στην αναπτυσσόμενη γαλάζια οικονομία», την ώρα που το Ισραήλ αποτελεί κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, εκτίμησε ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στη μακρόχρονη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι το κράτος του Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τη διαχρονική του στάση και τη στήριξή του. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε ειδικά στη θητεία του Βασίλη Κικίλια στο Υπουργείο Τουρισμού, λέγοντας ότι είχε κατανοήσει τις ομοιότητες μεταξύ των δύο λαών και είχε επενδύσει στην περαιτέρω προσέγγισή τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η «γέφυρα» που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, υπογράμμισε ότι σήμερα μεγάλος αριθμός Ισραηλινών επισκέπτεται την Ελλάδα και αγαπά τη χώρα, εκτιμώντας ότι αυτή η στενή ανθρώπινη σχέση μπορεί να αποτελέσει βάση τόσο για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όσο και για τη δημιουργία ακόμη περισσότερων δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

«Γερή η γέφυρα που έχει ήδη χτιστεί ανάμεσα σε Ισραήλ και Ελλάδα

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικης δικτύωσης, η Πρέσβης αναφέρεται στις ισχυρές γέφυρες που έχουν ήδη χτιστεί ανάμεσα στις δύο χώρες αλλά και στις μεγάλες προοπτικές συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της Ναυτιλίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ήταν μεγάλη μου χαρά που συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, κ. Vassilis Kikilias — έναν εξαιρετικό άνθρωπο από κάθε άποψη.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Υπουργός Κικίλιας μιλά πάντοτε με θέρμη και ειλικρίνεια για το Ισραήλ. Έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό την εγγύτητα, τις ομοιότητες και τους φυσικούς δεσμούς ανάμεσα στους λαούς μας.

Στη συζήτησή μας, του είπα πως, όταν βλέπω τη γερή γέφυρα που έχει ήδη χτιστεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν ουσιαστικά στη θεμελίωσή της.

Κατά τη θητεία του ως Υπουργός Τουρισμού, διέκρινε τις μεγάλες δυνατότητες να φέρουμε τους λαούς μας πιο κοντά και εργάστηκε για την ενίσχυση των τουριστικών και αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των χωρών μας.

Σήμερα μιλήσαμε για το επόμενο κεφάλαιο αυτής της συνεργασίας: τη θάλασσα.

Η Ελλάδα είναι παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, με σπουδαία παράδοση, γνώση και εμπειρία, καθώς και μια αναπτυσσόμενη γαλάζια οικονομία. Το Ισραήλ είναι κόμβος καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους συνεργασίας και να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τη σχέση των χωρών μας.

Συζητήσαμε για το έργο IMEC και τη σημασία της ανάπτυξης εναλλακτικών διαδρομών και ενός σημαντικού θαλάσσιου διαδρόμου που θα συνδέει την Ελλάδα με το Ισραήλ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών εξελίξεων.

Ευχαρίστησα τον Υπουργό Κικίλια για τη διαχρονική φιλία του προς το Ισραήλ και τη συμβολή του στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στους λαούς μας — αλλά και για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, θυμάται σχεδόν κάθε γήπεδο μπάσκετ στη χώρα μου…

Κλείσαμε τη συνάντησή μας με σημαντικές ιδέες για την προώθηση της ασφάλειας, της καινοτομίας και της θαλάσσιας συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών μας.

Η γέφυρα ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα είναι ήδη ισχυρή. Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουμε να τη χτίζουμε και στη θάλασσα…»