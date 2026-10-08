Συνάντηση Γρηγόρη Δημητριάδη με γαλάζια στελέχη στον Δήμο Κορδελιού–Ευόσμου

Τις επαφές του με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στο Κορδελιό, όπου είχε συνάντηση με τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση της ΝΔ.

Το ραντεβού δόθηκε σε καφέ της περιοχής, με τη συμμετοχή σύσσωμης της ΔΗΜΤΟ Κορδελιού–Ευόσμου, υπό τον πρόεδρό της Χρήστο Δουμπάρατζη.

Η συνάντηση είχε και αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον, αφού ήταν ιδιαίτερα ισχυρή η παρουσία στελεχών της δημοτικής αρχής. Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Κορδελιού–Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ο γενικός γραμματέας του δήμου Αλέξανδρος Φεραίος, οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Μαξούρας, Πέτρος Μεσθανέας και Νίκος Κουγιουμτζής, καθώς και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σάββας Ξενιτόπουλος.