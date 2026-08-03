Συνάντηση Γραμματέα ΑΔΜΘ με τους Περιφερειάρχες και τους Προέδρους των ΠΕΔ της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνάντηση στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, για την εφαρμογή στην πράξη των δυνατοτήτων συνεργασίας και συντονισμού, που δίνει μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Τη συνάντηση συγκάλεσε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης και συμμετείχαν η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σάββας Μιχαηλίδης.

«Συναντηθήκαμε προκειμένου να διερευνήσουμε τις δυνατότητες καλύτερης συνεργασίας και συντονισμού των υπηρεσιών μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν από τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Η συνεργασία μεταξύ μας είναι δεδομένη. Θέλουμε και οι υπηρεσίες μας να αποκτήσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα συνεργασίας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Με ξεκάθαρους ρόλους και με συγκεκριμένες μεθόδους να κάνουμε πράξη την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, όπως την έχει σχεδιάσει και θωρακίσει νομικά η Κυβέρνηση. Στόχος μας είναι να λειτουργήσουμε όλοι μαζί, κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση, σε κάθε κατάσταση που προκύπτει κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βέλτιστη δυνατή προετοιμασία όλων. Δεν αρκεί να λέμε ότι το κλειδί είναι η συνεργασία. Αυτή την έχουμε. Πρέπει όμως και να τη θωρακίσουμε θεσμικά και πρακτικά. Και ευχαριστώ τους Περιφερειάρχες και τους επικεφαλής των Δήμων μας, που ανταποκρίθηκαν στο σημερινό κάλεσμά μας, δηλώνοντας τη βούλησή τους όλοι μαζί να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί», επισήμανε ο κ. Γαλαμάτης.

Η επόμενη αντίστοιχη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Κομοτηνή.