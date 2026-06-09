Συνάντηση Γκολιδάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Συνάντηση εργασίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο ειδικός καρδιολόγος και βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και έγινε σε πολύ καλό κλίμα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα θέματα της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα αυτά της καθημερινότητας, αλλά και του τομέα της δημόσιας υγείας. Όπως τόνισε ο κ. Γκολιδάκης ήδη στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά σημαντικών έργων, όπως η κατασκευή του flyoverκαι της επέκτασης του μετρό της Καλαμαριάς, τα οποία όταν ολοκληρωθούν θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα της πόλης, με τον κ. Γκολιδάκη να σημειώνει ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει κατηγορία. «Σε επίπεδο υποδομών υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως είναι η κεντρική γραμμή του μετρό, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης και έχει βελτιώσει τη ζωή τους», σημείωσε ο κ. Γκολιδάκης, ο οποίος χαρακτήρισε πολύ σημαντική και την επέκταση του μετρό προς τα δυτικά, που θα ενισχύσει την ισόρροπη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. «Όταν ολοκληρωθεί όλος αυτός ο σχεδιασμός, θα μιλάμε για μία άλλη Θεσσαλονίκη», είπε απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό.

Στην ατζέντα της συζήτησης για τη Θεσσαλονίκη τέθηκε και το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς, της γενέτειρας του κ. Γκολιδάκη, αλλά και το Παλατάκι, η αξιοποίηση του οποίου αποτέλεσε μια από τις προτεραιότητες του βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα έκανε και σχετικές προτάσεις στον πρωθυπουργό για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι χώροι για τις ανάγκες της εθιμοτυπίας της Βουλής, για τη φιλοξενία κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων και διεθνών θεσμικών συναντήσεων, με σκοπό να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος της Θεσσαλονίκης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Μεγάλο κομμάτι της συζήτησης επικεντρώθηκε στα θέματα της υγείας, της οικονομίας, αλλά και της άμυνας με τον κ. Γκολιδάκη να τονίζει ότι όσο βελτιώνονται τα δημοσιονομικά με στοχευμένες κινήσεις από την Κυβέρνηση, θα ενισχύεται ακόμη περισσότερο το εισόδημα και το βιοτικό επίπεδοτων πολιτών. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και των συνταξιούχων. Επίσης επισήμανε τη σημασία που έχει για τη Θεσσαλονίκη το γεγονός ότι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο έχει μπει στην τελική ευθεία λειτουργίας του και ότι το Ογκολογικό Νοσοκομείο στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου σε ράγες κατασκευής. Ο κ. Γκολιδάκης εξέφρασε το αίσθημα τηςικανοποίησης που λαμβάνει από τους πολίτες για την αμυντική θωράκιση και για την πορεία τηςχώρας στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής.

Τέλος ο κ. Γκολιδάκης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για τοιδιαίτερο ενδιαφέρον του στις τακτικές συναντήσεις που έχουν οι δύο άνδρες, όσο προφανώς το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις τουπρωθυπουργού. Δεσμεύτηκε δε να συνεχίσει να του μεταφέρει απευθείας και καθαρά τη φωνή των πολιτών υπενθυμίζοντας ότι η πολιτική του πορεία ξεκίνησε επί της προεδρίας του. Και τονίζοντας ότι στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές ο ίδιος θα ιδρώσει τη φανέλα για την επίτευξη της αυτοδυναμίας της ΝΔ.