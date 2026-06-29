Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Τσίπρα: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Mε την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και το πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Παράλληλα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον στρατηγικό διάλογο, την άμυνα, την οικονομία και την ενέργεια, καθώς και στα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2015–2019.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Συνεχίζοντας τις επαφές μου με βασικές ελληνικές πολιτικές προσωπικότητες, είχα την ευχαρίστηση να συναντηθώ με τον πρώην πρωθυπουργό @atsipras.

Είχαμε μια εκτενή συζήτηση σχετικά με τη σημασία της σχέσης ΗΠΑ–Ελλάδας και ενός ασφαλούς και ευημερούντος μέλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ισχυρές συνεργασίες οικοδομούνται μέσω ανοιχτού διαλόγου και εκτίμησα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις».