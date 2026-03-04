Συνάντηση για την ανάπλαση της ΔΕΘ και επίσκεψη στο ΝΟΗΣΙΣ είχε ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχ. Μπεκίρης

Συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ–HELEXPO, Ανδρέα Μαυρομμάτη,πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη με τον Διευθυντή του Γραφείου, Μιχάλη Μπεκίρη. Παρών ήταν ο Συντονιστής του Γραφείου, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση για την πορεία του σχεδιασμού που αφορά την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το επικαιροποιημένο σχέδιο προβλέπει σύγχρονες εκθεσιακές εγκαταστάσεις, την αναβάθμιση του Βελλιδείου σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο και τη δημιουργία ενός μεγάλου χώρου πρασίνου περίπου 120.000 τ.μ., που θα αποτελέσει έναν σημαντικό πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης, συνδυάζοντας παράλληλα εκθεσιακές και συνεδριακές δραστηριότητες.

Η ανάπλαση προχωρά ως δημόσιο έργο με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεωνκαι τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται μέσα στο 2026.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», όπου έγινε ενημέρωση για τις δράσεις και τον ρόλο του Ιδρύματος στη διάδοση της επιστήμης και της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους και μαθητές.

Ακολούθησε συνάντηση με τηνΠρόεδρο του Δ.Σ. του ΝΟΗΣΙΣ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη και τον Γενικό Διευθυντή Ευάγγελο Αφθονίδη, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας και οι προοπτικές ανάπτυξης του Ιδρύματος.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαίδευση, την καινοτομία και τις σύγχρονες υποδομές, ενδυναμώνοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως πόλης γνώσης και ανάπτυξης.