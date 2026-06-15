Συνάντηση Γεραπετρίτη – Σαντάμ Χαφτάρ: «Προτεραιότητα της Ελλάδας η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Λιβύη»

Η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη, παραμένει προτεραιότητα για την Ελλάδα, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, με τον οποίο είχε συνάντηση σήμερα Δευτέρα (15/6), στην Αθήνα.

Η πρώτη επίσκεψη του Σαντάμ Χαφτάρ στην Αθήνα, έρχεται σε συνέχεια της δεύτερης επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών στη Βεγγάζη, στις 28 Μαρτίου 2026 και επιβεβαιώνει την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και της ιδιαίτερα ικανοποιητικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί με την Ανατολική Λιβύη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές κατά τη συνάντηση τέθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

-Δόθηκε έμφαση στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και την προώθηση επενδύσεων σε διάφορους τομείς, όπως ο τομέας της ενέργειας, σε συνέχεια της επιχειρηματικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Βεγγάζη. Περαιτέρω, συμφώνησαν στην ανάγκη αναβάθμισης των θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

-Στο πεδίο της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαύδο. Αναφέρθηκαν, επίσης, στη σημασία συνέχισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα και της προετοιμασίας νέου κύκλου εκπαιδευτικών δράσεων και παροχής τεχνογνωσίας.

-Αναδείχθηκε ο ρόλος της Ελλάδας, ως αξιόπιστου συνομιλητή στην ΕΕ και στο ΣΑΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για ενιαία και ισχυρή Λιβύη, χωρίς επεμβάσεις τρίτων.

-Αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη, ως γνήσια γειτονική χώρα με αντικείμενες ακτές, βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, όπως αυτό αποτυπώνεται στην UNCLOS.

Κοινός τόπος της συνάντησης ήταν ότι η γεωγραφική εγγύτητα των δύο χωρών και η εξαιρετικά ευάλωτη διεθνής γεωπολιτική συγκυρία καθιστούν αναγκαία την οικοδόμηση μιας αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας προς όφελος της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.