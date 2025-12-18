Συνάντηση Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Βρετανίας: Οι εξοπλισμοί να μην στρέφονται κατά συμμάχων

Την ανάγκη οι αμυντικές συμφωνίες με τρίτες χώρες να περιλαμβάνουν ρητή δέσμευση ότι οι εξοπλισμοί δεν θα χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή με τη Βρετανίδα Υπουργό Εξωτερικών Yvette Cooper, με τις συνομιλίες να εστιάζουν παράλληλα στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και στο πάγιο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «ως προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, συζητήσαμε για τις τεράστιες προκλήσεις ασφαλείας, τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, καθώς και την προώθηση της δικαιότερης κατανομής των αμυντικών βαρών».

«Θα ήθελα να τονίσω ότι, στο πλαίσιο της συμμαχικής μας σχέσης, θεωρούμε αναγκαίο ότι οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών.

«Με την κυρία Υπουργό διερευνήσαμε επίσης τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς μας συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού και του πολιτισμού» υπογράμμισε» ο κ. Γεραπετρίτης.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών επαναφέρει το διαχρονικό αίτημα γιια την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της συνεργασίας σε θέματα πολιτισμού, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πρόκειται για ένα μοναδικού χαρακτήρα παγκόσμιο αίτημα που απηχεί την οικουμενικότητα του μνημείου. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο και προσβλέπουμε στη συνεργασία με τη βρετανική πλευρά».

«Η Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά σε μια ασταθή περιοχή, είναι αναπόσπαστο μέρος της Μεσογείου και δη, της Ανατολικής. Είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος με στρατηγικό, σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή και αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του γεωγραφικού και γεωπολιτικού χώρου με μοναδικό στόχο την οικοδόμηση ενός παραδείγματος ειρήνης και ευημερίας σε μια περιοχή που έχει τόσο πολύ υποφέρει από πολέμους και διενέξει», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης.

«Στην εν λόγω περιοχή επικρατούν χρόνια προβλήματα και συσσωρεύονται σύγχρονες προκλήσεις παγκοσμίων διαστάσεων. Η τρομοκρατία, η θαλάσσια ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση είναι μερικές από αυτές» πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι «για τη μετανάστευση, συμφωνήσαμε την έναρξη δομημένου διαλόγου προκειμένου να συντονίσουμε τις προσπάθειες για την από κοινού αντιμετώπιση του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης. Την τελευταία εξαετία, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Αναβαθμίσαμε ουσιωδώς, τις δομές φιλοξενίας, επιταχύναμε τις διαδικασίες απονομής ασύλου, αλλά ταυτόχρονα επιτηρούμε, με συνέπεια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα και εφαρμόζουμε ένα εξαιρετικά αυστηρό εθνικό κυρωτικό πλαίσιο».