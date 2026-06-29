Συνάντηση Γεραπετρίτη με την πρόεδρο Βουλής της Κύπρου: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

O υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατία, Αννίτα Δημητρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και ο συντονισμός των δύο χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης συνεχάρη την Κύπρο για την επιτυχημένη Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε..

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στο Κυπριακό, με τον υπουργό Εξωτερικών να διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα, σε πλήρη σύμπνοια με την Κύπρο, παραμένει έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες για την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου και υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.