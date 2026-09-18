Συνάντηση Γαλαμάτη με Αναστασιάδη – Στο επίκεντρο η συνεργασία ΑΔΜΘ και ΑΠΘ

Συνάντηση με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκο Αναστασιάδη, είχε σήμερα ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Γραμματέα, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή στελεχών, τόσο του ΑΠΘ, όσο και της ΑΔΜΘ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και συναρμοδιότητας και κυρίως η συνεργασία μεταξύ ΑΠΘ και ΑΔΜΘ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των πρωτοβουλιών του Πανεπιστημίου και της εξωστρέφειάς του, μέσα από τη συνεργασία των υπηρεσιών των δυο φορέων.

Όπως τόνισε ο κ. Αναστασιάδης, «η σημερινή ήταν μια ουσιαστική συνάντηση εργασίας. Με τον Γραμματέα έχουμε συναντίληψη για τον ρόλο του ΑΠΘ και χαίρομαι που κοινός στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά του, σε όφελος τελικά της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Πιστεύουμε σε ένα ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην κοινωνία και θέλουμε μέσα από τη συνεργασία μας και με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης να λύσουμε ζητήματα, τα οποία περνούν από τον έλεγχο της ΑΔΜΘ και να πετύχουμε περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Ιδρύματος».

Ο κ. Γαλαμάτης επισήμανε ότι «με τον Πρύτανη και τα στελέχη του ΑΠΘ δεν περιοριστήκαμε σήμερα σε μια εθιμοτυπική συνάντηση. Μας τίμησαν με την παρουσία τους και τη διάθεσή τους για συνεργασία με τις υπηρεσίες και τη διοίκηση της ΑΔΜΘ, ώστε να επιλυθούν ζητήματα του Πανεπιστημίου, να αναληφθούν πρωτοβουλίες για κοινές δράσεις με αντίκτυπο στην κοινωνία και να διευθετηθούν εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν εμπόδια στην αναπτυξιακή πορεία του ΑΠΘ, στην οποία το έχει βάλει η διοίκησή του. Η συνεργασία μας αυτή θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, ώστε σύντομα να έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα σε συγκεκριμένα ζητήματα της σημερινής ατζέντας. ΑΠΘ και ΑΔΜΘ μοιραζόμαστε κοινό όραμα για την πορεία του Πανεπιστημίου, το οποίο επικεντρώνεται στο κοινωνικό αποτύπωμα και στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Αναστασιάδη και τα στελέχη του ΑΠΘ για την εποικοδομητική συνάντηση και το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα από συγκεκριμένες ομάδες εργασίας στελεχών του ΑΠΘ και της ΑΔΜΘ, οι οποίες θα επεξεργαστούν συγκεκριμένα θέματα αρμοδιότητάς τους, θα έχουμε τις πρώτες θετικές για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και το ΑΠΘ ανακοινώσεις».