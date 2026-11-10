Συνάντηση Γ. Βρούτση με τον Π. Φασούλα: «Δεν στηρίζουμε κανέναν υποψήφιο, δεν παρεμβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία»

Την θέση του ότι το Υπουργείο Αθλητισμού δεν παρεμβαίνει στις εκλογικές διαδικασίες των Ομοσπονδιών και δεν στηρίζει κανέναν υποψήφιο ξεκαθάρισε ο Γιάννης Βρούτσης, σε συνάντηση που είχε με τον «θρύλο» του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος έχει εκφράσει την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ στις επικείμενες (20/12) αρχαιρεσίες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τόνισε ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι θεσμικά ανοιχτή για όλους τους υποψήφιοιυς, που επιθυμούν να παρουσιάσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ, αλλά υπογράμμισε ότι «… δεν στηρίζουμε και δεν πρόκειται να στηρίξουμε κανέναν υποψήφιο. Δεν παρεμβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία. Σεβόμαστε απόλυτα το αυτοδιοίκητο των αθλητικών Ομοσπονδιών και την ανεξαρτησία τους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Πολιτεία μένει αμέτοχη. Έχει σαφή θεσμική ευθύνη να διασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Να ασκεί τους ελέγχους που προβλέπει ο νόμος και να ενεργοποιεί τις αρμόδιες διαδικασίες, χωρίς να υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη ή τα όργανα των Ομοσπονδιών».

Ο κ. Βρούτσης υπενθύμισε ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι καταγγελίες για τη διοίκηση της ΕΟΚ, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ενεργεί άμεσα με βάση τις αρμοδιότητές του. Συγκεκριμένα:

διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τη διερεύνησή τους από τη Δικαιοσύνη,

ζητήθηκαν έκτακτοι οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές και αναστάλθηκαν προσωρινά οι προβλεπόμενες επιχορηγήσεις,

κλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για τις προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες και υλοποίησε τον συμφωνημένο οδικό χάρτη, με τις εκλογές να έχουν οριστεί, δια ζώσης, για τις 20 Δεκεμβρίου 2026,

μέσω της πλατφόρμας e-Κούρος, θωρακίζεται κάθε εκλογική διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι σε αυτήν συμμετέχουν μόνο νόμιμα σωματεία και νόμιμοι εκπρόσωποί τους (στην προκειμένη περίπτωση 762 σωματεία, που πληρούν και τις αγωνιστικές προϋποθέσεις).

«Προτεραιότητά μας ήταν και είναι», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού στον κ. Φασούλα, «η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των διοργανώσεων του ελληνικού μπάσκετ και η στήριξη των εθνικών μας ομάδων. Οι διεθνείς αθλητές και οι αθλήτριές μας έχουν την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας, προετοιμάζονται και είμαι βέβαιος πως θα ανταποκριθούν απερίσπαστοι στις σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτού του μήνα. Καμία διοικητική ή εκλογική αντιπαράθεση δεν θα επισκιάσει την αγωνιστική τους προσπάθεια».

Ο Παναγιώτης Φασούλας μετέφερε στον κ. Βρούτση την αγωνία του για το πλήγμα που έχει δεχτεί το άθλημα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και του παρουσίασε τις προτάσεις του για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ, με γνώμονα τη διαφάνεια και την ανάκτηση της αξιοπιστίας του. Χαιρέτισε, μάλιστα, τις πρωτοβουλίες του υπουργού για τη διεξαγωγή εκλογών δια ζώσης, αλλά και τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο, προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια.