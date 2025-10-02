Συνάντηση Γ. Λοβέρδου – Κ. Γκιουλέκα με έμφαση στα θέματα της ομογένειας

Συνάντηση εργασίας με τον υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Γιάννη Λοβέρδο, είχε την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, στο Διοικητήριο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Έμφαση δόθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης από τον κ. Γκιουλέκα στα θέματα της Ομογένειας και κυρίως των Ενώσεων των Μακεδόνων και των Θρακών ανά τον κόσμο, με τους οποίους ο κ. Λοβέρδος λόγω αρμοδιότητας έχει τακτική επαφή και συνεργασία.

Ο Απόδημος Ελληνισμός, όπως τονίστηκε και από τους δυο Υφυπουργούς, έχει τεθεί στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής και η συνεισφορά των Ελλήνων της Διασποράς στην πρόοδο της Ελλάδας και στην ενίσχυση της διεθνούς της εικόνας είναι αδιαμφισβήτητη.

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικώνv