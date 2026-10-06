Συνάντηση Γ. Φλωρίδη με την ειδική αντιπρόσωπο του γ.γ. του ΟΗΕ για τη Βία κατά των Παιδιών

Τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη επισκέφθηκε σήμερα η ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Βία κατά των Παιδιών, Dr. Najat Maalla M’ jid.

Η κυρία Maalla M’ jid, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείο Δικαιοσύνης, «ευχαρίστησε για την υποδοχή» ενώ «επισήμανε τη σημασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη λειτουργία του συστήματος προστασίας των παιδιών» και της συμμετοχής της Ελλάδας στο Pathfinding Global Alliance on Ending Violence Against Children και τις προοπτικές συνεργασιών μέσα από αυτήν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι γνωρίζει το έργο που έχει συντελεστεί, επισημαίνοντας ακόμα ζητήματα που αποτελούν προκλήσεις για την αποτελεσματική προστασία των παιδιών στη χώρα μας, όπως ο συντονισμός μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, η εκπαίδευση των δικαστών καθώς και η πλήρης στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών από επαγγελματίες (όπως οι επιμελητές ανηλίκων).

Από την πλευρά του, ο κ. Φλωρίδης αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της αποστολής του ΟΗΕ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εξέθεσε συνοπτικά το έργο του υπουργείου στον τομέα της Φιλικής προς τα Παιδιά Δικαιοσύνης και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε στις αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο (αυστηροποίηση ποινικών διατάξεων και πρόβλεψη επιβαρυντικών περιπτώσεων για εγκλήματα κατά ανηλίκων, νέα αναμορφωτικά μέτρα), στη σύσταση Τμήματος Φιλικής προς τα Παιδιά Δικαιοσύνης με τον νέο οργανισμό του υπουργείου και στη συμμετοχή του υπουργείου σε ευρωπαϊκά προγράμματα, που θέτουν στο επίκεντρο το παιδί, τη γνώμη του και την προστασία των δικαιωμάτων του.

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης ενημέρωσε για την κατάθεση στη Βουλή σχεδίου νόμου που ενισχύει το προσωπικό των ΥEΑ (Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων), των Σπιτιών του Παιδιού και των ΕΠΑ (Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων).

Την ειδική αντιπρόσωπο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη Βία κατά των Παιδιών συνόδευε η υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας Tea Macahidze, ενώ από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παραβρέθηκαν στη συνάντηση η διευθύντρια του υπουργού, Ιωάννα Καρυοφύλλη, ο προϊστάμενος δ/νσης Δικαστικής Προσβασιμότητας, Δημήτρης Γιουτίκας και ο προϊστάμενος Α’ δ/νσης Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, Σωτήρης Ευστρατιάδης.