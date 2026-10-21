Συνάντηση Φιντάν – Κάλας με επίκεντρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Το τουρκολιβυκό Μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο, το Κυπριακό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι υβριδικές απειλές στη Μαύρη Θάλασσα, περιλαμβάνονται στην ατζέντα της συνάντησης της Ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγιας Κάλλας, με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Την πραγματοποίηση της συνάντησης και τα θέματα που θα συζητηθούν επιβεβαίωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα τεθεί το ζήτημα της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο, μετά την κοινή δήλωση της προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και αν η ΕΕ σκοπεύει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες διπλωματικές κινήσεις προς την Άγκυρα και την ΕΕ, ο Κ. Βίγκαντ δήλωσε ότι η ΕΕ αξιολογεί τις επιπτώσεις της εξέλιξης, σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη.

«Η προτεραιότητά μας παραμένει ο διάλογος, η αποκλιμάκωση και η διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών-μελών της.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της ΕΕ ότι συμφωνίες ή συνεννοήσεις που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη ή για κράτη-μέλη της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, σε κοινή δήλωσή τους την Τρίτη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα εξέφρασαν τη λύπη τους για την επικύρωση του λεγόμενου τουρκολιβυκού μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο, επαναλαμβάνοντας τη θέση της ΕΕ ότι το μνημόνιο δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες, όπου είχε επίσης επαφές με τον Βέλγο υπουργό Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.